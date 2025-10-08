La denuncia di un mamma | Non possono accogliere mio figlio disabile a scuola Non sanno come gestirlo
Un episodio di discriminazione è stato denunciato dai genitori di un bambino con disabilità. Presso la sede napoletana di un noto istituto linguistico del Vomero, sarebbe stato negato il rinnovo dell’iscrizione a un bambino con la motivazione che la scuola “non sarebbe in grado di gestirlo in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
