La denuncia di Greenpeace | L’Italia è tra i primi esportatori di pesticidi il cui uso è vietato in UE
Di Greenpeace Italia Mentre la Commissione Europea vieta i pesticidi alla luce dei rischi conclamati per la salute e l’ambiente, allo stesso tempo fa qualcosa di assurdo: consente alle aziende europee di continuare a produrre ed esportare prodotti che contengono quelle stesse sostanze chimiche vietate. E noi, l’Italia, insieme a lei. Come? Grazie a un (voluto) difetto legislativo. Cerchiamo di capire come si è arrivati a questo paradosso. Un commercio di pesticidi letali che cresce – I dati arrivano dall’inchiesta di Greenpeace, Unearthed, e dell’organizzazione Public Eye, e sono sconcertanti. Solo lo scorso anno, l’Unione Europea ha autorizzato l’esportazione di circa 122. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: denuncia - greenpeace
