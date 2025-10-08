La democrazia serba si spegne nel silenzio dell’Europa

Linkiesta.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello che sta succedendo in Serbia viene riportato molto sporadicamente dalla stampa italiana. L’aggiornamento più recente risale allo scorso ferragosto, quando i giornali hanno raccontato gli scontri tra la polizia e i manifestanti anti-governativi (durante i quali è stato arrestato un cittadino italiano). Prima di allora, solo lo scorso marzo c’è stata una degna copertura mediatica delle proteste serbe, complice l’utilizzo, da parte delle forze dell’ordine, di un presunto cannone sonico contro gli studenti scesi in piazza a Belgrado. Ma, nonostante questo, il tema della Serbia continua a passare sottotraccia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la democrazia serba si spegne nel silenzio dell8217europa

© Linkiesta.it - La democrazia serba si spegne nel silenzio dell’Europa

In questa notizia si parla di: democrazia - serba

democrazia serba spegne silenzioDa Novi Sad a Belgrado, studenti e giornalisti resistono al potere di Aleksandar Vucic che usa la forza e propaganda per consolidarsi - Da Novi Sad a Belgrado, studenti e giornalisti resistono al potere di Aleksandar Vucic che usa la forza e propaganda per consolidarsi ... Si legge su linkiesta.it

Cerca Video su questo argomento: Democrazia Serba Spegne Silenzio