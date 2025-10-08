La ’Dea Terra’ di Molezzi Opere d’arte in Prefettura

‘Dea Terra’, le sculture di Mario Molezzi a Palazzo Giulio D’Este. Presentata in Prefettura la mostra, che sarà allestita negli spazi della sede governativa di Ercole I D’Este. Un momento a cui erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello e lo scultore Mario Molezzi (foto). La mostra sarà visitabile da lunedì al 14 novembre. L’inaugurazione ufficiale, invece, avrà luogo il 17 ottobre alle 17.30. Gli orari di apertura saranno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, mentre sabato dalle 9 alle 13. "Si è colta l’occasione – così il prefetto – per allestire questa mostra davvero suggestiva di un’artista che mi ha colpito per le sue opere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

