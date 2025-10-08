La Danimarca vuole vietare l' uso dei social network ai minori di 15 anni
Stretta del governo danese sull'uso dei social network da parte dei giovanissimi. La prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, ha detto che l'esecutivo proporrà una legge per vietare l'utilizzo dei social network alle persone con meno di 15 anni. In base al provvedimento, la cui. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: danimarca - vuole
Droni sulla Danimarca: squadre anti-drone francesi, radar dalla Svezia e una "super-fregata", così la Nato vuole proteggere Copenaghen
Podcast - 2 ottobre 2025 I leader europei accelerano sulla risposta ai droni e sull'Ucraina. La Danimarca: "Mandato per abbatterli". Meloni: "Mosca ha fallito e vuole impedire la difesa aerea, non bisogna rispondere alle provocazioni". Caso Marangon, - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Mosca: "Kiev provocherà Polonia, vuole la Nato in guerra. Possibili attacchi di commando russi e bielorussi filo-ucraini". Raid russo su Sumy. Zelensky: "Nostri esperti anti-droni arrivati in Danimarca" #ANSA - X Vai su X
Il governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni - La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, lo ha annunciato nelle scorse ore la prima ministra Mette Frederiksen. Segnala ansa.it
Il governo danese vuole vietare i social sotto i 15 anni - La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, lo ha annunciato nelle scorse ore la prima ministra Mette Frederiksen. msn.com scrive