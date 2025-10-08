La Danimarca vuole vietare l' uso dei social network ai minori di 15 anni

Today.it | 8 ott 2025

Stretta del governo danese sull'uso dei social network da parte dei giovanissimi. La prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen, ha detto che l'esecutivo proporrà una legge per vietare l'utilizzo dei social network alle persone con meno di 15 anni. In base al provvedimento, la cui. 🔗 Leggi su Today.it

danimarca vuole vietare usoIl governo danese vuole vietare i social network sotto i 15 anni - La Danimarca vuole vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni, lo ha annunciato nelle scorse ore la prima ministra Mette Frederiksen. Segnala ansa.it

