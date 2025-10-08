La crisi francese mostra la debolezza dell’Europa

La caduta del governo di Parigi appena nominato è una buona notizia per i leader autoritari del mondo, a cui fanno comodo le difficoltà della democrazia. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La crisi francese mostra la debolezza dell’Europa

In questa notizia si parla di: crisi - francese

L?Europa politica da fare e la crisi del debito francese: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano

Così la crisi francese colpisce l’Europa

L’Ue trema per la crisi del debito francese

Tra shutdown Usa, crisi francese e valute deboli, oro e Bitcoin segnano nuovi record storici. Gli investitori scelgono i beni rifugio spinti dalla paura - X Vai su X

Condivido la lucida analisi dell’amico e Deputato della Lega Alberto Bagnai sulla crisi politica e finanziaria francese. Per chi volesse capirne qualcosa di più consiglio la lettura! Un caro saluto Sabrina #Francia #Macron #debitopubblico - facebook.com Vai su Facebook

La crisi politica francese è figlia della crisi finanziaria. I sintomi? Deficit e pensioni - Tra instabilità politica e pensioni insostenibili, la Francia avrebbe bisogno di una legge Fornero per ridurre la spesa pubblica ... Secondo ilfoglio.it

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà” - “Se vincesse il Rassemblement National c’è il rischio di proteste violente” ... msn.com scrive