La crisi di Telestense torna sui banchi della politica Pd | Comune lavori per il rilancio

La crisi di Telestense torna sui banchi della politica. A prendere in mano la questione – dopo l’intervento del sindaco Alan Fabbri – è il Partito Democratico, che esprime la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori dell’emittente televisiva locale. Il gruppo Dem riprende poi un pensiero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: crisi - telestense

Trasmissioni cancellate, stipendi non pagati e licenziamenti: Telestense, la crisi è nera

Ferrara, crisi nera per Telestense: «Lavoratori da mesi senza stipendio, il rischio d’impresa non può ricadere su di loro» - X Vai su X

"Traditi dalla fiera del Mestolo". Musi lunghi in giro tra i banchi. E cresce la crisi degli ambulanti - di Serena Convertino AREZZO "Quasi quasi, sarebbe stato meglio starsene a casa" a parlare è una commerciante, una delle tante dietro ai banchi della storica Fiera del Mestolo. Come scrive lanazione.it