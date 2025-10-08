La crisi del Perugia smuove gli ex biancorossi Milanese | Popolo del Grifo non mollare
Un momento così difficile, in campo, il Perugia non lo ha mai vissuto. Certo, è retrocesso dalla serie A, anche dalla B, ma in serie C ha sempre giocato per traguardi prestigiosi. E se ha fatto la serie D è solo perché la società è fallita. A Perugia sono passati giocatori che hanno vestito e vestono ancora la maglia della Nazionale. Calciatori che sono rimasti legati al Grifo anche se vivono lontani. E vederlo così malconcio fa male. In un momento delicatissimo per il Perugia, un grande ex come Mauro Milanese, ha voluto mandare un messaggio, tramite un video, ai tifosi biancorossi, invitandoli a non mollare, come riporta calciogrifo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: crisi - perugia
Crisi-Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia
Calcio serie C, per il Perugia è crisi nera. Meluso: "Chiediamo scusa ai tifosi"
Crisi-Perugia, al peggio non c’è mai fine. Passa anche la Pianese: è contestazione
#Perugia crolla a Carpi, 2 a 0 quinta #sconfitta di fila e #crisi nera #Braglia #calcio #campionato #Carpi #stadioRenatoCuri - facebook.com Vai su Facebook
Anche @CaritasRoma aderisce, il 12 ottobre, alla Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità: «Il programma di riarmo europeo di 800 miliardi di euro mette in crisi la nostra coscienza di cristiani» #perugiassisi - X Vai su X
Crisi-Perugia, esonerato Cangelosi. La società ora punta su Piero Braglia - La società biancorossa ha deciso per l’esonero del tecnico entrato in corsa nella passata stagione e ... Lo riporta lanazione.it
Crisi dell’ex Ilva, Novi lancia l’allarme: “No allo spezzatino, organici a rischio” - Novi Ligure – La produzione all’ex Ilva di Novi Ligure è ferma dal 14 luglio e rimarrà in standby fino a settembre, “ma per alcuni impianti temiamo che lo stop durerà più a lungo”, dicono i sindacati. Secondo ilsecoloxix.it