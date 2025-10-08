Un momento così difficile, in campo, il Perugia non lo ha mai vissuto. Certo, è retrocesso dalla serie A, anche dalla B, ma in serie C ha sempre giocato per traguardi prestigiosi. E se ha fatto la serie D è solo perché la società è fallita. A Perugia sono passati giocatori che hanno vestito e vestono ancora la maglia della Nazionale. Calciatori che sono rimasti legati al Grifo anche se vivono lontani. E vederlo così malconcio fa male. In un momento delicatissimo per il Perugia, un grande ex come Mauro Milanese, ha voluto mandare un messaggio, tramite un video, ai tifosi biancorossi, invitandoli a non mollare, come riporta calciogrifo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La crisi del Perugia smuove gli ex biancorossi. Milanese: "Popolo del Grifo non mollare"