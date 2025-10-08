La crisi dei negozi Adesso è ufficiale | chiuso Re Formaggio

Una delle ‘botteghe’ di maggior qualità della città ha definitivamente chiuso i battenti. Lascia il commercio anconetano, si spera almeno in maniera temporanea, " Re Formaggio ", il negozio di piazza Kennedy: "Posso confermare che la bottega ha cessato l’attività" sono le parole di Jacopo Toccaceli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, la cui famiglia ha gestito fino all’altro giorno la prestigiosa attività commerciale in pieno centro. Alcune settimane fa il Carlino aveva annunciato l’imminente chiusura del negozio e proprio i titolari avevano specificato che era in corso una trattativa con un compratore la cui volontà era quella di rilevare l’attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

