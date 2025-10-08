La Corripavia parte senza la polizia locale | un’assemblea proprio durante la gara
Pavia, 8 ottobre 2025 – Circolazione veicolare sospesa, divieto di transito in viale XI febbraio e piazza Castello e domenica, in concomitanza con la Corripavia alla quale si sono iscritte 5mila persone, un’assemblea della polizia locale convocata dalla Uil Fpl. L’incontro, richiesto il 3 ottobre, è stato autorizzato e si terrà nei locali del comando di viale Resistenza dalle 8 alle 10. La manifestazione che può contare su 400 volontari e collaborazioni con le scuole pavesi e il Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), invece, comincerà alle 9,15 con la partenza della Family run alla quale partecipano anche i bambini da viale XI febbraio (dove è previsto anche l’arrivo) e poi alle 9,30 con la mezza maratona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
