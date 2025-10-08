La consigliera Barba | Tagliati più di 140 alberi in 18 mesi nei parchi perché il Comune ' delega' le sue competenze

“Nell’ultimo anno e mezzo i nostri Parchi hanno perso più di 140 alberi su 2500”. A fornire il numero è la consigliera comunale Avs-Radici in Comune Simona Barba secondo la quale quegli abbattimenti sarebbero il frutto di una stortura generatasi all’interno del sistema di gestione del verde da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

