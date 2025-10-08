La consigliera Barba | Tagliati più di 140 alberi in 18 mesi nei parchi perché il Comune ' delega' le sue competenze
“Nell’ultimo anno e mezzo i nostri Parchi hanno perso più di 140 alberi su 2500”. A fornire il numero è la consigliera comunale Avs-Radici in Comune Simona Barba secondo la quale quegli abbattimenti sarebbero il frutto di una stortura generatasi all’interno del sistema di gestione del verde da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: consigliera - barba
Tre interrogazioni scritte e nessuna risposta in 90 giorni, la consigliera Barba: "Amministrazione silente e inesistente"
Nuovo esposto della consigliera Barba (Avs-Radici in Comune) per i pini di via Italica: "Prescrizioni non rispettate" [FOTO]
Fratelli d’Italia Agrigento, nel corso della riunione odierna alla presenza dei coordinatori provinciale e comunale Barba e Antinoro, dei consiglieri e assessori agrigentini, e dell’onorevole assessore regionale Savarino, ha deciso con senso di responsabilità - facebook.com Vai su Facebook