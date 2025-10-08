La confessione di Jankto | Molti giocatori mi scrivono questa cosa

Jankto, un addio consapevole: dal calcio alla vita vera. La situazione attuale A soli 29 anni, Jakub Jankto ha deciso di chiudere con il calcio giocato. Una scelta inaspettata per chi lo ha visto protagonista in Serie A con Udinese, Sampdoria e Cagliari, ma che racconta la maturità di un uomo che ha trovato nuovi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - La confessione di Jankto: «Molti giocatori mi scrivono questa cosa»

Jankto confessa: "Molti mi scrivono messaggi: 'Vorrei dire di essere gay, ma non riesco'" - Il centrocampista, svincolato dopo il rapporto con il Cagliari, ha deciso di tornare in patria,. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Jankto: "Il coming out? Lo rifarei. Dipingo, gestisco immobili e alleno l'Under 7 di mio figlio" - L'ex Samp e Cagliari che ha vissuto tante vite: dopo l'addio al calcio a 29 anni è tornato in Repubblica Ceca. Da msn.com