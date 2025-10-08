La Confcommercio sulla scomparsa dell' imprenditore Cilli | Una persona buona e generosa siamo distrutti

Ilpescara.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo distrutti e sconcertati per la scomparsa dell’amico Claudio Cilli da sempre vicino alla nostra associazione all’interno della quale ha ricoperto anche incarichi di dirigente del gruppo ristoratori. Se ne va un brillante imprenditore e una persona buona e generosa che ricorderemo sempre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: confcommercio - scomparsa

CITTA’ SANT’ANGELO: LUTTO PER SCOMPARSA CLAUDIO CILLI, TITOLARE STORICO RISTORANTE “DA MARGHERITA” - CITTA’ SANT’ANGELO – E’ morto martedì dopo una lunga malattia, Claudio Cilli, 56 anni, titolare dello storico ristorante “da Margherita” di Città Sant’Angelo. Segnala abruzzoweb.it

