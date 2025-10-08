La compagnia olandese Dadodans chiude il festival cittadiDanza
Bergamo. Il pavimento è una grande tela bianca, una danzatrice si muove, si rotola, striscia e gira, trasformando ogni gesto in un segno. Colors, lo spettacolo della compagnia olandese Dadodans ospite di questa edizione di cittadiDanza, è uno spettacolo per famiglie, bambini e bambine dai 2 ai 7 anni che prende ispirazione dall’Action Painting di Jackson Pollock. Il festival cittadiDanza di ABC – Allegra Brigata Cinematica si conclude il prossimo fine settimana con un doppio appuntamento in collaborazione con la rassegna di Pandemonium Teatro “Piccolo è bello” FDE – Festival Danza Estate e Festival Segni di Mantova e il sostegno di Fonds Podium Kunsten Performing Arts Fund NL. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
