La compagnia faentina Cvi de Funtanò in scena con Vita da chén o vita da s-cén

8 ott 2025

La compagnia teatrale Cvì de Funtanò di Faenza arriva a Forlì con un nuovo spettacolo. Giovedì 9 ottobre alle ore 20.45 la rassegna teatrale del teatro parrocchiale Maria Griffiedi di Vecchiazzano viene inaugurata con il nuovo lavoro della compagnia, dal titolo “Vita da chén, o vita da s-cén”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

