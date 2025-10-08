La classifica dei giocatori con più passaggi completati in Serie A | Modric in testa

Il centrocampista del Milan Luka Modric, secondo quanto riportato da 'Cronache di Spogliatoio', è il giocatore ad aver completato più passaggi in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

classifica giocatori pi249 passaggiSerie A, Modric è il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti nelle prime sei giornate - La Gazzetta dello Sport analizza i numeri delle prime sei giornate di Serie A, nella quali Luka Modric è stato il giocatore che ha completato il numero più alto di passaggi giusti: ... Secondo milannews.it

