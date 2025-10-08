La classifica dei giocatori con più passaggi completati in Serie A | Modric in testa

Il centrocampista del Milan Luka Modric, secondo quanto riportato da 'Cronache di Spogliatoio', è il giocatore ad aver completato più passaggi in Serie A.

In questa notizia si parla di: classifica - giocatori

