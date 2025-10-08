Bologna, 8 ottobre 2025 – Divisiva, polarizzante, troppo radicale. Ma per altri un’eroina, un simbolo della causa palestinese. Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati, continua a far discutere. E, ormai, ogni sua uscita pubblica rischia di trasformarsi in un caso. Tant’è che a Bologna dove, a differenza delle ultime Regionali, il campo largo-larghissimo ha vinto senza sforzo, il consiglio comunale ha votato la cittadinanza onoraria per la giurista che infiamma e divide gli animi. Peccato che, una volta incassato il voto a favore da parte della maggioranza, siano iniziati i distinguo, mandando in fibrillazione il centrosinistra anche nel luogo d’elezione dell’ex Partitone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La cittadinanza onoraria a Bologna Albanese spacca anche la sinistra