La Città metropolitana e il no al contratto decentrato adesione massiccia all' assemblea dei dipendenti
Partecipatissima assemblea della Fp Cgil Palermo, oggi per spiegare i motivi della mancata firma alla preintesa sul contratto decentrato. Tra le motivazioni illustrate a oltre un centinaio di lavoratrici e lavoratori della Città Metropolitana presenti nella sala di Palazzo delle Ferrovie, in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: citt - metropolitana
È stato inaugurato questa mattina il nuovo Parco Urbano Comunale di Quarto - realizzato in Via Casalanno grazie a uno stanziamento della Città Metropolitana di Napoli - dedicato alla memoria di Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino che esattamente - facebook.com Vai su Facebook
Centro Europe Direct Città Metropolitana di Roma (@EDCittadiRoma) - X Vai su X
Metropolitana, Genova rescinde contratto con azienda Manelli - Il Comune di Genova rescinderà il contratto con l'azienda Manelli, che si era aggiudicata l'appalto per il prolungamento della metropolitana sia sul fronte Brin- Da ansa.it