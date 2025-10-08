La Città metropolitana e il no al contratto decentrato adesione massiccia all' assemblea dei dipendenti

Palermotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partecipatissima assemblea della Fp Cgil Palermo, oggi per spiegare i motivi della mancata firma alla preintesa sul contratto decentrato. Tra le motivazioni illustrate a oltre un centinaio di lavoratrici e lavoratori della Città Metropolitana presenti nella sala di Palazzo delle Ferrovie, in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

citt - metropolitana

