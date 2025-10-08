La Città Metropolitana di Napoli presente alla Cerimonia di Cambio al Comando dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

La solenne cerimonia di avvicendamento del Comandante dellAccademia Aeronautica di Pozzuoli. La Città Metropolitana di Napoli è stata presente, questa mattina, alla solenne cerimonia di avvicendamento del Comandante dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. L’evento ha segnato il passaggio di consegne all’interno dell’istituto che da sempre rappresenta un’eccellenza formativa per le Forze Armate italiane. La partecipazione dell’Ente metropolitano, presente con il Vicesindaco – accompagnato dal gonfalone, condotto dagli agenti del Corpo di Polizia della Città Metropolitana – ha costituito l’occasione per salutare e ringraziare il Comandante uscente e per accogliere e augurare buon lavoro al nuovo reggente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

