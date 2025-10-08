La città è sporca in ogni angolo il lungomare è una discarica a cielo aperto

Casertanews.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La città è ancora sporca, la spiaggia che dovrebbe essere uno specchio è diventata una discarica a cielo aperto”. Con queste parole Antonio Belli, dirigente di Fratelli d’Italia, torna a denunciare lo stato di degrado in cui versa il territorio di Mondragone, puntando il dito contro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

