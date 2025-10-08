La città è ferma da due mesi per colpa dell' Ovovia
“Il Comune è di fatto immobile da due mesi e mezzo a causa dell'inutile e impattante Cabinovia”. Lo hanno dichiarato i consiglieri di opposizione in una conferenza stampa indetta oggi, mercoledì 8 ottobre. Il Consiglio Comunale, infatti, eccetto due brevi sedute in settembre, non si è riunito. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
