la cina vuole raddoppiare il pil pro capite in 10 anni ma la crescita rallenta

La Cina si prepara all’assemblea plenaria del XX Comitato centrale del Partito comunista, dove si decideranno i dettagli per il prossimo piano quinquennale 2026-2030. Il presidente cinese Xi Jinping ha già fissato l’obiettivo: raddoppiare il Pil pro capite entro il 2034. I prossimi 5 anni saranno quindi fondamentali per l’economia cinese, che però negli ultimi anni sta faticando rispetto al passato. Il ritmo di crescita della Cina, per raggiungere questo obiettivo, dovrebbe essere del 4,5% annuo per tutti i prossimi 10 anni. Le previsioni di diverse istituzioni indipendenti parlano però di una progressiva riduzione della crescita nei prossimi anni, dati che, riconosciuti o meno dal Comitato centrale, riflettono una realtà che il Partito comunista cinese dovrà affrontare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
