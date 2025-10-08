La Cina punta a raddoppiare il PIL pro capite a +100% in 10 anni dai 13.400 dollari del 2024 ad almeno 30.000 dollari nel 2034
La Cina vuole raddoppiare il proprio PIL pro capite in 10 anni attraverso enormi investimenti nelle cosiddette “nuove forze produttive di qualità”, ma è un piano non privo di rischi La Cina punta a raddoppiare il PIL pro capite a +100% in 10 anni. Il presidente cinese Xi Jinping ha dettato la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: cina - punta
Yuan “globale”: la Cina punta ai pagamenti del commercio
La Cina punta sul cannone elettromagnetico: cosa c'è dietro la mossa cinese
La Cina punta sul sistema Storm Eye: come funziona il ciclone per la guerra elettronica
Punta sul mercato Dach, sulla Scandinavia, sulla Corea e sulla Cina il marchio Daniele Fiesoli. L'etichetta, che ha sede a Signa, in provincia di Firenze... - facebook.com Vai su Facebook
La Cina punta sull’Europa per espandere la guida autonoma - X Vai su X
Così la Cina punta a raddoppiare il Pil pro capite in dieci anni - Il leit motiv del prossimo piano quinquennale sarà la modernizzaizone socialista del Paese. Scrive ilsole24ore.com
La Cina vuole raddoppiare il Pil pro capite in 10 anni, ma la crescita rallenta - 2030, ma gli obiettivi che si è posto, tra cui il raddoppio del Pil pro capite, potrebbero non essere a portata ... Da quifinanza.it