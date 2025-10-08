La chiamata dal locale le auto che arrivano | così è nata la spedizione punitiva a Montesarchio

Tempo di lettura: 4 minuti Una violenta aggressione, pianificata e consumata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre davanti alla discoteca Xué di Montesarchio, ha portato all’arresto di quattro giovanissimi di Benevento: Nicolò P., 19 anni, Antonio I., 20 anni, Donato D’l. A., 19 anni e Osvaldo M. jr., 19 anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha convalidato gli arresti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, dopo gli interrogatori di questa mattina durante l’udienza di convalida, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, accusati di tentato omicidio pluriaggravato ai danni del coetaneo Gaetano Cusano, oltre che di porto abusivo d’arma impropria (una mazza da baseball). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

