La chiamata dal locale le auto che arrivano | così è nata la spedizione punitiva a Montesarchio
Tempo di lettura: 4 minuti Una violenta aggressione, pianificata e consumata nella notte tra il 4 e il 5 ottobre davanti alla discoteca Xué di Montesarchio, ha portato all’arresto di quattro giovanissimi di Benevento: Nicolò P., 19 anni, Antonio I., 20 anni, Donato D’l. A., 19 anni e Osvaldo M. jr., 19 anni. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ha convalidato gli arresti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, dopo gli interrogatori di questa mattina durante l’udienza di convalida, disponendo la custodia cautelare in carcere per tutti gli indagati, accusati di tentato omicidio pluriaggravato ai danni del coetaneo Gaetano Cusano, oltre che di porto abusivo d’arma impropria (una mazza da baseball). 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: chiamata - locale
IL COMMENTO | Troppo stretto il campo largo locale guidato da Tridico con chiamata "last minute" - di Paride Leporace - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli oggi. Chiamata la Polizia Locale che dice: «oggi le unità locali sono chiuse perché è festivo». @ComuneNapoli @GaeManfredi sarebbe il caso di dare una risposta. Grazie. - X Vai su X
I bus a chiamata arrivano alla Monachina - Il servizio dei bus a chiamata infatti servirà i cittadini che abitano in via Bosco Marengo e via La Monachina, a ridosso di via della ... Secondo romatoday.it
A Roma arrivano i bus a chiamata. Via alla sperimentazione - Il servizio a chiamata andrà a integrare le linee del trasporto pubblico esistenti e servirà a rendere più capillare l'offerta di mobilità collettiva, coprendo anche zone del quartiere dove i bus di ... Si legge su romatoday.it