La Champions League su Netflix? Dal 2027 potrebbe essere possibile

Secondo quanto riportato da 'Calcio e Finanza', Netflix sarebbe pronta ad acquistare i diritti di una partita di Champions League a partire dal 2027. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

champions league netflix 2027Netflix pronta a sbarcare nel calcio: obiettivo diritti Champions dal 2027 - Netflix valuta un’offerta per una gara di Champions League per turno dal 2027/28: nuovi bandi UEFA per i diritti, ricavi stimati 5–6 mld. Come scrive atomheartmagazine.com

champions league netflix 2027La Uefa vuole attrarre i colossi dello streaming: contatti con Netflix per i diritti Champions League - La UEFA sta riscrivendo le regole del gioco per i diritti TV delle sue competizioni e il futuro sembra parlare la lingua dello streaming globale. Riporta tuttomercatoweb.com

