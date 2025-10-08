La cena romana e l’accordo | dopo più di 10 anni il centrodestra torna unito in Bergamasca

Alla fine la cena si è consumata nella capitale, lontana da occhi indiscreti. Nel menù, rispetto alle nostre previsioni, con ogni probabilità non figuravano gli scarpinocc, ma piatti della tradizione romana. Dopo più di dieci anni il centrodestra torna unito in provincia di Bergamo. I segretari provinciali e i coordinatori regionali dei partiti della coalizione – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – si sono ritrovati martedì sera, 7 ottobre, alla trattoria capitolina Da Sabatino, a poche decine di metri dal Pantheon, per sigillare faccia a faccia l’accordo che potrebbe ridisegnare gli equilibri politici nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

