La Castagna protagonista | a Serino 48ª edizione della Sagra IGP tra sapori tradizione e natura

Avellinotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SERINO (Avellino) – Dal 10 al 12 ottobre 2025 il borgo di Rivottoli, frazione di Serino, ospiterà la 48ª edizione della Sagra della Castagna IGP di Serino, la manifestazione considerata la più antica dell’Irpinia e tra le più note del panorama nazionale dedicato al frutto autunnale. L’ingresso è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: castagna - protagonista

La Castagna del Partenio torna protagonista a Cervinara

castagna protagonista serino 48170Sagra della Castagna di Serino IGP 2025: il programma - Arriva la Sagra della Castagna di Serino, la più antica e rinomata d'Irpinia, con l'edizione 2025: il programma della festa. Secondo msn.com

castagna protagonista serino 48170Sagra della Castagna di Serino 2025: la più antica d’Irpinia - Dal 10 al 12 ottobre 2025 torna la Sagra della Castagna di Serino, uno degli eventi più attesi dell'autunno in Irpinia e in Campania. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castagna Protagonista Serino 48170