La carovana del Mercato internazionale parte dallo stand inglese | così l' inaugurazione

Sarà la Gran Bretagna a dare ufficialmente il via alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, la grande manifestazione che unisce culture e tradizioni culinarie da tutto il mondo. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per venerdì 10 ottobre alle ore 12:30. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it