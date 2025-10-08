La carovana del Mercato internazionale parte dallo stand inglese | così l' inaugurazione

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025

Sarà la Gran Bretagna a dare ufficialmente il via alla diciannovesima edizione del Mercato Internazionale di Arezzo, la grande manifestazione che unisce culture e tradizioni culinarie da tutto il mondo. L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per venerdì 10 ottobre alle ore 12:30. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

