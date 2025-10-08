La brigata Ariete dona dieci quintali di sementi per il poligono Cellina-Meduna
Si è svolta mercoledì 8 ottobre alla caserma "Mittica" di Pordenone una cerimonia a cui hanno preso parte le principali autorità civili e miltari. La Brigata Ariete ha deciso per l'occasione di donare alla Regione Friuli Venezia Giulia dieci quintali di sementi destinate alla cura e al ripristino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
