La brigata Ariete dona dieci quintali di sementi per il poligono Cellina-Meduna

Pordenonetoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta mercoledì 8 ottobre alla caserma "Mittica" di Pordenone una cerimonia a cui hanno preso parte le principali autorità civili e miltari. La Brigata Ariete ha deciso per l'occasione di donare alla Regione Friuli Venezia Giulia dieci quintali di sementi destinate alla cura e al ripristino. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brigata - ariete

La brigata Ariete attenta all'ambiente: donati dieci quintali di semi per il poligono Cellina-Meduna

Territorio: Amirante, grazie all'Ariete per sensibilitÃ ambientale - L'assessore nella sede della 132esima Brigata a Pordenone in occasione della donazione di 10 quintali di sementi per la cura e la manutenzione dei prati stabili dell'area del Cellina- Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Brigata Ariete Dona Dieci