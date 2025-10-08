La bimba ha fretta di nascere | la mamma partorisce in auto davanti all' ospedale

Baritoday.it | 8 ott 2025

Mamma e papà erano appena arrivati in auto davanti al pronto soccorso del Miulli, ma la loro bambina aveva troppa fretta di nascere. E così la piccola è venuta alla luce in auto, proprio davanti all'ospedale, con medici e infermieri subito accorsi per assistere la madre.E' accaduto questa mattina. 🔗 Leggi su Baritoday.it

