La Bcc premia la dedizione Borse di studio in arrivo per gli alunni meritevoli

Una mattinata per premiare l’impegno e la determinazione di chi ha raggiunto il massimo dei voti al termine del percorso scolastico. Sabato dalle 9.30 la sala Bcc Città & Cultura (via Emilia 210A) ospiterà l’edizione 2025 di ‘100100 – Diamo valore ai giovani’, promossa dalla Bcc ravennate, forlivese e imolese e da Confartigianato, con il patrocinio del Comune. Verranno premiati i diplomati con 100100 dell’anno scolastico 2024-2025. Le borse di studio sono offerte dalla Bcc in collaborazione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche Multifor, mentre Confartigianato offrirà una consulenza fiscale gratuita per un anno e un contributo sugli interessi per chi avvierà un’impresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Bcc premia la dedizione. Borse di studio in arrivo per gli alunni meritevoli

