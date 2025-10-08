La battaglia di Ada malata di Sla | via libera per la morte volontaria La malattia ha perso ho vinto io

Ada, 44enne campana affetta da Sla, ha ottenuto il via libera per l'aiuto alla morte volontaria. L'Asl competente ha confermato il 7 ottobre che la donna possiede tutti i requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza "Cappato" n. 2422019 e dalle successive pronunce n. 1352024 e.

Fine vita: Ada, "Sla ha perso, io ho vinto: non ho più paura" - Così, Ada, 44enne campana affetta da Sla, dopo il parere favorevole espresso dal Comitato etico sulla richiesta di accedere alla morte assistita.

