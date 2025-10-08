La barese Nicole Serino vince il premio Vito Attolini 2024 | la giovane autrice trionfa nella critica cinematografica

Baritoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la V Edizione del Premio Internazionale di Critica CinematograficaVito Attolini2024, nato nell’ambito del Festival Conversazioni – La letteratura è di scena, promosso dall’Associazione culturale Felici Molti e dalla testata online Polytropon Magazine, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: barese - nicole

Cerca Video su questo argomento: Barese Nicole Serino Vince