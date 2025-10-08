La Banca d’Italia boccia il Governo sulla Manovra | mancano le coperture

Il capo del Dipartimento di economia e statistica della Banca d’Italia Andrea Brandolini ha chiesto al Governo, durante un’audizione sul Documento programmatico di finanza pubblica, di trovare coperture certe per le misure che l’Esecutivo vuole introdurre all’interno della Manovra finanziaria. Bankitalia ha sottolineato che le sue previsioni, più che quelle del Governo, si sono rivelate accurate, soprattutto per quanto riguarda la crescita economica per il 2025, molto limitata. Infine, ha chiesto all’Esecutivo di non approvare norme transitorie ma soltanto strutturali, in modo da evitare inutili picchi di debito in cambio della creazione di una domanda interna transitoria. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

