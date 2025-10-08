La Banca d’Italia apre le porte al pubblico | visite guidate e collezioni di lire per il festival È cultura!
Anche quest'anno la Banca d'Italia aderisce al festival nazionale "È cultura!". Aprirà al pubblico le proprie sedi per raccontare il legame tra istituzione, territorio e cittadini.L'iniziativa, promossa dall'Associazione bancaria italiana (Abi) e dall'Associazione delle Fondazioni e Casse di.
La Banca d'Italia ha stimato che nel 2025 la pressione fiscale aumenterà ancora. Altro che alleggerire il ceto medio, Giorgia Meloni è sempre di più la Presidente delle tasse.
Sabato 11 e sabato 18 ottobre Banca d'Italia aprirà in via eccezionale le sue sedi in occasione del Festival è cultura! Un'occasione imperdibile per scoprire palazzi storici, arredi d'epoca, affreschi e opere d'arte attraverso delle visite guidate su prenotazione
La Banca d'Italia apre le porte della Filiale dell'Aquila per "è cultura!" - L'iniziativa, che si svolgerà dall'11 al 18 ottobre in tutta Italia, mette al centro la cultura e la creatività come motori di sviluppo.
Porte aperte a Palazzo Mazzetti e alla sede della Banca di Asti - Sabato 11 ottobre 2025 sarà possibile visitare gratuitamente le collezioni d'arte permanenti della sede di Banca di Asti, in Piazza Libertà n.