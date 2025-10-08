La 25esima StraVimercate

Monzatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento che unisce sport, divertimento e solidarietà.La StraVimercate festeggia la sua 25esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio. L'appuntamento con la manifestazione, organizzata dal comune di Vimercate in collaborazione con la Polisportiva Di.Po. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: 25esima - stravimercate

Cerca Video su questo argomento: 25esima Stravimercate