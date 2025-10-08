l raggiri degli agricoltori Ue truffata per 17 milioni

Tra i 48 imprenditori agricoli denunciati dalla Guardia di Finanza di Padova per truffa aggravata ai danni dell’Ue figurano anche soggetti di Ascoli. L’operazione, coordinata dalla Procura Europea di Venezia, ha portato a un sequestro preventivo per 17,2 milioni di euro, emesso dal Gip di Padova. L’indagine ha fatto luce su un articolato sistema di frode finalizzato a ottenere indebitamente contributi della Politica Agricola Comune (Pac), erogati attraverso il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (Feaga), per oltre 20 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Finanza di Padova con la collaborazione dei reparti di Macerata e Rieti, delle sezioni aeree di Pratica di Mare e Pescara e del nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri di Rieti, hanno riguardato un vasto territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - l raggiri degli agricoltori. Ue truffata per 17 milioni

