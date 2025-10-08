LA Classica Festival | la pianista Margherita Capalbo in concerto a Latina
Proseguono gli appuntamenti con L.A. Classica Festival la rassegna che porta al Circolo Cittadino di Latina la grande musica da camera organizzata da Luogo Arte Events (Luogo Arte Accademia Musicale APS), con il patrocinio morale del Comune di Latina, della Provincia di Latina e della Regione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
