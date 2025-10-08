Kostic Juve il serbo non convince | a gennaio la dirigenza è pronta a tornare sul mercato per sostituirlo! E spunta anche un retroscena
Kostic Juve, il serbo non sta convincendo: i bianconeri avevano sperato in una sua cessione, ora sono pronti a intervenire sul mercato. Un esubero in rosa che costringe la Juventus a tornare sul mercato. La situazione di Filip Kostic è uno dei nodi che la dirigenza bianconera intende sciogliere già a gennaio. Come riportato da Tuttosport, l’esterno serbo è di fatto fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor e il club è già alla ricerca di un nuovo, valido sostituto per Andrea Cambiaso. Kostic Juve: la situazione sulla fascia sinistra. Il retroscena svelato dal quotidiano torinese è emblematico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: kostic - juve
Kostic Juve: l’Olympiakos spinge per averlo, ma il serbo ha in serbo altre idee! Spunta questa clamorosa “suggestione”! La situazione allo stato attuale delle cose
Palestra Juve, presentata un’offerta: Kostic più cash per arrivare all’esterno. Risposta chiara dell’Atalanta, ecco la decisione della Dea
Kostic Juve, seconda possibilità in vista per il serbo! Decisivo il parere di Tudor: il tecnico è rimasto colpito da questo aspetto in particolare. Cosa risulta
? Tudor e il buco Juve a sinistra: l'imprescindibile Kelly, Cabal ko, Cambiaso opaco e Kostic sparito - facebook.com Vai su Facebook
? #Tudor e il buco #Juve a sinistra: l'imprescindibile #Kelly, #Cabal ko, #Cambiaso opaco e #Kostic sparito - X Vai su X
Kostic, muro Juve: da esubero a possibile titolare contro l’Inter - Filip Kostic era rientrato a giugno alla Continassa dalla positiva stagione in prestito al Fenerbahce (9 assist vincenti i Turchia) col dichiarato intento di conquistare la conferma ... Lo riporta tuttosport.com
Serbia, gli juventini Vlahovic e Kostic convocati per la sfide contro Albania ed Andorra - Dusan Vlahovic e Filip Kostic, attaccante ed esterno della Juventus, sono stati convocati dal ct della Serbia, Dragan Stojkovic, per le sfide di qualifiazione al Mondiale del 2026 contro Albania ... Secondo tuttojuve.com