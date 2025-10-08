Kostic Juve il serbo non convince | a gennaio la dirigenza è pronta a tornare sul mercato per sostituirlo! E spunta anche un retroscena

8 ott 2025

Kostic Juve, il serbo non sta convincendo: i bianconeri avevano sperato in una sua cessione, ora sono pronti a intervenire sul mercato. Un esubero in rosa che costringe la  Juventus  a tornare sul mercato. La situazione di  Filip Kostic  è uno dei nodi che la dirigenza bianconera intende sciogliere già a gennaio. Come riportato da  Tuttosport, l’esterno serbo è di fatto fuori dal progetto tecnico di  Igor Tudor  e il club è già alla ricerca di un nuovo, valido sostituto per  Andrea Cambiaso. Kostic Juve: la situazione sulla fascia sinistra. Il retroscena svelato dal quotidiano torinese è emblematico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

