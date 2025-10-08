Kosovo-Slovenia terza giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la terza giornata del Gruppo B di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa cercano di consolidare la propria posizione, mentre gli ospiti deveno assolutamente vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. Kosovo-Slovenia si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo Stadio Fadil Vokrri. KOSOVO-SLOVENIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa occupano il secondo posto nel raggruppamento dopo aver raccolto tre punti nelle prime due partite. La Nazionale di Foda proverà a far leva sul fattore casalinga per cercare di raggiungere almeno i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: kosovo - slovenia
Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo
QUALIFICAZIONI MONDIALI UEFA: IL GRUPPO B Programma: 10 ottobre Kosovo-Slovenia Svezia-Svizzera 13 ottobre Slovenia-Svizzera Svezia-Kosovo CLASSIFICA 6 Svizzera 3 Kosovo 1 Svezia 1 Slovenia PRESENTAZIONE La Svizzera ha due trasferte i - facebook.com Vai su Facebook
#Udinese, #Lovric convocato dalla Slovenia per le gare contro Kosovo e Svizzera - X Vai su X
Svezia-Svizzera, ultima chance per gli scandinavi. I pronostici di Netwin - Per la sfida in terra scandinava i tipster di Netwin consigliano di puntare su una partita con poche reti, quindi un No Gol quotato a 2. Come scrive pressgiochi.it