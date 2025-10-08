Kosovo-Slovenia terza giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la terza giornata del Gruppo B di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa cercano di consolidare la propria posizione, mentre gli ospiti deveno assolutamente vincere per tenere vive le speranze di qualificazione. Kosovo-Slovenia si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo Stadio Fadil Vokrri. KOSOVO-SLOVENIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa occupano il secondo posto nel raggruppamento dopo aver raccolto tre punti nelle prime due partite. La Nazionale di Foda proverà a far leva sul fattore casalinga per cercare di raggiungere almeno i playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

kosovo slovenia terza giornata gruppo b qualificazioni mondiali 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Kosovo-Slovenia, terza giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: kosovo - slovenia

Pronostico Kosovo-Slovenia: primo ok al terzo tentativo

kosovo slovenia terza giornataSvezia-Svizzera, ultima chance per gli scandinavi. I pronostici di Netwin - Per la sfida in terra scandinava i tipster di Netwin consigliano di puntare su una partita con poche reti, quindi un No Gol quotato a 2. Come scrive pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Kosovo Slovenia Terza Giornata