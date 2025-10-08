Klm sceglie Roma Fiumicino per partecipare al The Aviation Challenge
Roma, 6 ott. (askanews) - I voli KLM tra Amsterdam e Roma Fiumicino sono stati scelti dalla compagnia olandese per partecipare a The Aviation Challenge, una speciale competizione, promossa dall'alleanza SkyTeam, che ha come obiettivo un'industria aeronautica più sostenibile attraverso la collaborazione, l'innovazione e azioni misurabili. La compagnia partecipa a The Aviation Challenge, che si svolge dal 4 al 10 ottobre, testando una serie di iniziative sui 21 voli che collegheranno la capitale olandese a quella italiana. Una competizione a cui Klm tiene molto come spiega Eleonore Tramus, General Manager Air France-KLM per l'Italia: "Aviation Challenge è molto importante per Klm perché si impegna a essere i più sostenibili da molti anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sceglie - roma
Con chi volano gli italiani? Uno su tre sceglie Ryanair, Ita Airways batte EasyJet. Roma-Catania la rotta domestica più trafficata
Roma, El Aynaoui sceglie il Marocco: convocazione a settembre e Coppa d’Africa in inverno
Castellanos c'è, Gasp sceglie Pellegrini: Lazio-Roma così in campo
Andrea sceglie la moto del momento #LowRiderST Buona Strada!! #HDStoreRoma - facebook.com Vai su Facebook
adidas Urban Purist x #ASRoma ? Lo stile streetwear si fonde con l'iconico Lupetto e i colori giallorossi Scegli il capo che fa per te! ? https://store.asroma.com/it/adidas-urban-purist.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=it_ - X Vai su X
Klm sceglie Roma Fiumicino per partecipare al The Aviation Challenge - (askanews) – I voli KLM tra Amsterdam e Roma Fiumicino sono stati scelti dalla compagnia olandese per partecipare a The Aviation Challenge, una speciale competizione, promossa dall’allean ... Segnala askanews.it