klm sceglie roma fiumicino per partecipare al the aviation challenge

Roma, 6 ott. (askanews) - I voli KLM tra Amsterdam e Roma Fiumicino sono stati scelti dalla compagnia olandese per partecipare a The Aviation Challenge, una speciale competizione, promossa dall'alleanza SkyTeam, che ha come obiettivo un'industria aeronautica più sostenibile attraverso la collaborazione, l'innovazione e azioni misurabili. La compagnia partecipa a The Aviation Challenge, che si svolge dal 4 al 10 ottobre, testando una serie di iniziative sui 21 voli che collegheranno la capitale olandese a quella italiana. Una competizione a cui Klm tiene molto come spiega Eleonore Tramus, General Manager Air France-KLM per l'Italia: "Aviation Challenge è molto importante per Klm perché si impegna a essere i più sostenibili da molti anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

