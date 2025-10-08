Kiev escono le magagne degli uffici di approvvigionamento della Difesa e le lotte intestine fra agenzie statali

Da un lato gli aiuti militari americani diventano incerti e sembrano affievolirsi, mentre dall’altro l’industria bellica ucraina cerca di fare da sola. Quest’ultima è ostacolata dallo strano comportamento dei funzionari statali che dovrebbero agevolarne la crescita. I sospetti conducono a quegli schemi di corruzione consueti per un Paese come l’Ucraina: ecco il risultato delle verifiche appena compiute dagli organi di controllo. Successi macchiati. È una fase cruciale ed estremamente delicata per l’apparato militare e industriale di Kiev. Sullo sfondo del continuo peggioramento delle condizioni dell’esercito sul campo, sta cercando di sopperire alla diminuzione di assistenza da parte degli alleati occidentali. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Kiev, escono le magagne degli uffici di approvvigionamento della Difesa e le lotte intestine fra agenzie statali

Dynamo Kiev - Crystal Palace 0-2 Aquile in picchiata su Kiev. Prima Muñoz e poi Nketiah domano la Dinamo in maniera autorevole e senza discussione alcuna. E pensare che poteva andare pure peggio. Eagles che volano - X Vai su X

Droni russi sarebbero caduti su Kiev. Lo annuncia il sindaco della capitale, Vitali Klitschko su Telegram. Secondo quanto riferito dal primo cittadino un palazzo di cinque piani nel distretto di Solomyansky sarebbe andato parzialmente distrutto. I morti sarebber - facebook.com Vai su Facebook

Droni russi su Kiev fanno strage: colpiti anche uffici Ue e British Council - Nel corso della scorsa notte a Russia ha lanciato un attacco aereo su larga scala contro l'Ucraina, colpendo la capitale Kiev e diverse regioni lontane dalle linee del fronte. Si legge su iltempo.it

Missili russi su Kiev: oltre 20 morti, colpiti uffici Ue e British Council - Non solo la consueta pioggia di droni, ma un massiccio attacco missilistico su Kiev, definito dal sindaco, Vitali Klitschko, uno dei più violenti degli ultimi mesi sulla capitale. Secondo ilsole24ore.com