Kevin De Bruyne eletto Player of the Month di Settembre

8 ott 2025

I tifosi partenopei scelgono il belga come giocatore del mese. Kevin De Bruyne eletto dai tifosi partenopei giocatore del mese di Settembre. Ecco il comunicato . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

