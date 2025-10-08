Kevin Costner si eclissa la stella | dai flop alle liti sul set
Tra flop al botteghino e un carattere non proprio facile la stella di Kevin Costner sembra destinata a eclissarsi. Non quella che ancora adorna la Walk of fame davanti al numero 6801 di Hollywood boulevard ma il suo personale appeal come attore e regista di successo considerato, a inizio anni ’90, una delle maggiori star del cinema internazionale. Erano i tempi – ricorda Hollywood reporter – di ‘Balla coi lupi’, esordio dietro la macchina da presa per l’interprete già salito alla ribalta nel 1987 recitando nel ruolo di Eliot Ness – l’uomo che fermò Al Capone – ne ‘Gli intoccabili ‘ di Brian De Palma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: kevin - costner
Ben affleck mal visto nel film sportivo classico di kevin costner del 1989
Piano originale per yellowstone che ha convinto kevin costner a firmare
Comedia romantica di kevin costner e jake gyllenhaal su amazon: honeymoon with harry
La mia intervista con il filmmaker William Morgan sulla realizzazione del documentario e sulla sua ultra quarantennale amicizia con Kevin Costner. • My interview with filmmaker William Morgan about the genesis and making of - facebook.com Vai su Facebook
Kevin Costner, si eclissa la stella: dai flop alle liti sul set - Tra flop al botteghino e un carattere non proprio facile la stella di Kevin Costner sembra destinata a eclissarsi. Come scrive lapresse.it
La stella di Kevin Costner brilla al Magna Grecia Film Festival - L'appuntamento alla Cittadella regionale, dove si è tenuta una conferenza stampa dell'attore e regista statunitense. Riporta rainews.it