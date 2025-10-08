Kevin Costner si eclissa la stella | dai flop alle liti sul set

Tra flop al botteghino e un carattere non proprio facile la stella di Kevin Costner sembra destinata a eclissarsi. Non quella che ancora adorna la Walk of fame davanti al numero 6801 di Hollywood boulevard ma il suo personale appeal come attore e regista di successo considerato, a inizio anni ’90, una delle maggiori star del cinema internazionale. Erano i tempi – ricorda Hollywood reporter – di ‘Balla coi lupi’, esordio dietro la macchina da presa per l’interprete già salito alla ribalta nel 1987 recitando nel ruolo di Eliot Ness – l’uomo che fermò Al Capone – ne ‘Gli intoccabili ‘ di Brian De Palma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

