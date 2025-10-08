Kazakistan-Liechtenstein settima giornata Gruppo J qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la settima giornata del gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026. I padroni di casa devono vincere a tutti i costi per provare a restare in corsa, mentre gli ospiti sperano nel miracolo per migliorare una classifica disastrosa. Kazakistan-Liechtenstein si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 16 presso l’Astana Arena. KAZAKISTAN-LIECHTENSTEIN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I kazaki dopo la sconfitta contro il Belgio sono chiamati al riscatto, e quella contro il Liechtenstein è la classica occasione da non fallire per portare morale e punti. Il Liechtenstein sembra destinato a chiudere il girone senza vittorie, ma affronterà questa trasferta con la voglia di dimostrare un po’ di orgoglio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

