Kate Middleton, come tutte le mamme, deve gestire la quotidianità dei suoi tre figli George, Charlotte e Louis. E non è sempre facile stare dietro alle loro esigenze, passioni, bisogni, capricci e soprattutto ai bisticci. Suo marito William ha raccontato con grande sincerità le difficoltà di tutti i giorni coi loro bambini e l’oggetto che è a loro proibito. Kate Middleton, telefonino vietato a George. Kate Middleton e William sono da sempre genitori molto presenti. Ma soprattutto dopo la malattia della Principessa, i due hanno rivisto le loro priorità, mettendo in primo piano e senza compromessi la famiglia e il benessere dei loro figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, l’oggetto proibito a George e i continui litigi di Charlotte e Louis