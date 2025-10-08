Karate FIJLKAM | debutto d’oro per Marco e Pietro terzi ai regionali di Ortona
Chieti - Sabato 4 ottobre, presso il Palasport Comunale di Ortona, in un’atmosfera carica di entusiasmo sportivo, si è svolta la fase regionale dei Campionati Italiani FIJLKAM di karate, dedicata alle specialità di Kata e Kumite. A rappresentare L’Aquila erano presenti Marco Di Giacomantonio e Pietro Ferretti, giovani atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, accompagnati e guidati dal Maestro Benedetto Arnone. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi karateka provenienti da tutta la regione, dando vita a sfide intense e di alto livello tecnico. I due aquilani si sono distinti nelle prove di Kata, dimostrando ottima preparazione, precisione tecnica e grande concentrazione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
