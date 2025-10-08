karate campionati italiani a rappresentative regionali

Una nuova competizione di livello nazionale approda a Urbino, città sempre più proiettata verso il turismo sportivo. Si tratta stavolta dei campionati italiani di Karate a rappresentative regionali, che si terranno al PalaCarneroli questo finesettimana. Ben cinquecentocinquantotto atleti da tutta Italia, i migliori di ogni regione, arriveranno nella città ducale per una delle gare più prestigiose a livello italiano. Con loro, circa una cinquantina di tecnici, per un totale quindi di quasi seicento tesserati, che con gli accompagnatori arrivano a circa il doppio di presenze. "Tutto nasce lo scorso febbraio – racconta l’assessore allo sport Gianfranco Fedrigucci – quando col presidente della Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) abbiamo iniziato a dialogare su eventuali collaborazioni tra la città e questi sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

