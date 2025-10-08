Karate Campionati italiani a rappresentative regionali
Una nuova competizione di livello nazionale approda a Urbino, città sempre più proiettata verso il turismo sportivo. Si tratta stavolta dei campionati italiani di Karate a rappresentative regionali, che si terranno al PalaCarneroli questo finesettimana. Ben cinquecentocinquantotto atleti da tutta Italia, i migliori di ogni regione, arriveranno nella città ducale per una delle gare più prestigiose a livello italiano. Con loro, circa una cinquantina di tecnici, per un totale quindi di quasi seicento tesserati, che con gli accompagnatori arrivano a circa il doppio di presenze. "Tutto nasce lo scorso febbraio – racconta l’assessore allo sport Gianfranco Fedrigucci – quando col presidente della Fijlkam (Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) abbiamo iniziato a dialogare su eventuali collaborazioni tra la città e questi sport. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: karate - campionati
La bandiera di Sermoneta sventola ai campionati mondiali di karate a Malmo
Karate, Elena Roversi è medaglia d'argento ai campionati europei universitari
Karate, un ravennate conquista il bronzo ai campionati mondiali Wska di Cadice
Bronzo ai campionati mondiali di karate in Giappone nel 2024 è sul banco degli imputati per maltrattamenti alla ex fidanzata - facebook.com Vai su Facebook
Karate: Sciortino convocato nella squadra regionale - Dopo anni di impegno e sacrifici, il karateka del Club Shotokan Cerda conquista la convocazione nella rappresentativa siciliana ... Da televideohimera.it
Karate Team Pantere di Rescaldina ai Campionati italiani con Nicholas Montanero - Montanero ha strappato il passo per gli Italiani ai Campionati regionali Fijlkam di domenica 5 ottobre a Bonate Sopra ... Come scrive legnanonews.com