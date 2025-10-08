Juventus Vlahovic verso il Bayern Monaco?

Le ultime dalla Germania Il Bayern Monaco punta all’acquisto di Dusan Vlahovic. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l’attacco decisivo per tesserare il centravanti della Juventus. Un’operazione che si concretizzerebbe a giugno e che permetterebbe ai bavaresi di acquistare il centravanti bianconero senza pagarne il cartellino. Il Bayern Monaco, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic verso il Bayern Monaco?

