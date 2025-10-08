Juventus Vlahovic verso il Bayern Monaco?

Ilprimatonazionale.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime dalla Germania Il  Bayern Monaco  punta all’acquisto di  Dusan Vlahovic. Il club tedesco, secondo quanto riportato dalla Bild, sarebbe pronta a sferrare l’attacco decisivo per tesserare il centravanti della  Juventus. Un’operazione che si concretizzerebbe a giugno e che permetterebbe ai bavaresi di acquistare il centravanti bianconero senza pagarne il cartellino. Il  Bayern Monaco, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus vlahovic verso il bayern monaco

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Vlahovic verso il Bayern Monaco?

In questa notizia si parla di: juventus - vlahovic

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Juventus, svolta sul futuro di Vlahovic: un allenatore lo chiama alla sua corte

juventus vlahovic verso bayernVlahovic chiave tra Juve e Bayern, chi serve a Tudor: Comolli pronto all'eccezione - Igor ha bisogno di un'alternativa e l'ultima idea viene dalla Bundesliga. msn.com scrive

juventus vlahovic verso bayernPagina 1 | Vlahovic chiave tra Juve e Bayern, chi serve a Tudor: Comolli pronto all'eccezione - Igor ha bisogno di un'alternativa e l'ultima idea viene dalla Bundesliga. Lo riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Juventus Vlahovic Verso Bayern