Juventus | Tudor ha le idee chiare sul mercato

Priorità sulle fasce Igor Tudor ha le idee chiare sul mercato di gennaio: la Juventus ha bisogno di esterni di ruolo per consolidare il suo 3-4-2-1. Dopo un avvio con 11 punti in Serie A, i pareggi recenti hanno evidenziato lacune sulle fasce, con Andrea Cambiaso l’unico affidabile a sinistra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor ha le idee chiare sul mercato

In questa notizia si parla di: juventus - tudor

Juventus, domani al via il ritiro: Tudor attende alla Continassa i suoi giocatori

Cambiaso torna subito protagonista con la Juventus: scelta fatta da parte di Tudor dopo il rientro dalla squalifica contro il Borussia Dortmund. Novità importanti

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Calciomercato #Juventus, ecco il sogno di Tudor per gennaio - X Vai su X

Tudor sotto esame da parte della Juventus Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, la Juventus avrebbe chiesto al tecnico bianconero una maggiore regolarità di gioco, risultati e gestione della squadra #Juventus #IgorTudor - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Del Piero: "In attacco Tudor non ha ancora le idee chiare" - 0 tra Juventus e Milan: "In attacco Tudor non ha ancora le idee chiare. Lo riporta sport.sky.it

Modulo Juve, Tudor ha in mente un cambio di abito per far decollare la sua squadra? Cosa filtra in vista della ripresa dopo la sosta - Modulo Juve, nessuna rivoluzione tattica in vista: il tecnico conferma il suo credo, la squadra ripartirà dal 3- Segnala juventusnews24.com